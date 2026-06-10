Colpo al Lotto a Termoli | quaterna da 12mila euro in Corso Milano

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una vincita da 12mila euro è stata realizzata con una quaterna al Lotto a Termoli, in Corso Milano. La giocata vincente ha riguardato i numeri 3, 7, 14 e 22. La schedina è stata giocata presso un punto vendita della zona. La vincita è stata confermata dai controlli ufficiali. Non sono state rese note altre informazioni sul luogo esatto o sui dettagli della giocata.

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Dove si trova esattamente il punto esatto della vincita a Termoli?. Quali numeri hanno composto la quaterna premiata in Corso Milano?. Quanto ammonta il totale dei premi distribuiti dal Lotto quest'anno?. Come influenzerà questa vincita le prossime estrazioni nel territorio molisano?.? In Breve Estrazione del martedì 9 giugno distribuisce 3,8 milioni di euro totali.. Premi erogati da inizio 2026 raggiungono i 575,5 milioni di euro.. Vincita ottenuta presso una ricevitoria in Corso Mario Milano a Termoli.. Il dinamismo delle estrazioni coinvolge costantemente i territori della provincia molisana.. Una quaterna da 12mila euro premiata a Termoli con l’ultima estrazione del Lotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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