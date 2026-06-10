Colpo al Lotto a Termoli | quaterna da 12mila euro in Corso Milano

Notizia in breve

Una vincita da 12mila euro è stata realizzata con una quaterna al Lotto a Termoli, in Corso Milano. La giocata vincente ha riguardato i numeri 3, 7, 14 e 22. La schedina è stata giocata presso un punto vendita della zona. La vincita è stata confermata dai controlli ufficiali. Non sono state rese note altre informazioni sul luogo esatto o sui dettagli della giocata.