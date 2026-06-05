Lotto si festeggia al Rione Alto | vincita da quasi 54mila euro con quattro terni e una quaterna

Notizia in breve

Un giocatore di Napoli ha vinto circa 54.000 euro al Lotto nel concorso di giovedì 4 giugno. La vincita deriva da quattro terni e una quaterna. La schedina vincente è stata giocata al Rione Alto. La somma totale si aggira intorno ai 53.000 euro. La notizia si aggiunge alle recenti vincite registrate nella città durante le estrazioni.