Lotto si festeggia al Rione Alto | vincita da quasi 54mila euro con quattro terni e una quaterna
Un giocatore di Napoli ha vinto circa 54.000 euro al Lotto nel concorso di giovedì 4 giugno. La vincita deriva da quattro terni e una quaterna. La schedina vincente è stata giocata al Rione Alto. La somma totale si aggira intorno ai 53.000 euro. La notizia si aggiunge alle recenti vincite registrate nella città durante le estrazioni.
Il concorso del Lotto di giovedì 4 giugno premia la città di Napoli. Un fortunato giocatore partenopeo, infatti, si è aggiudicato ben 53.785,71 euro grazie a quattro terni e una quaterna.La giocata vincente, riferisce Agipronews, è stata effettuata in via Sigmund Freud, al Rione Alto. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
SuperEnalotto - Estrazione e risultati 30/12/2025
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