Claudia Sartirani è la nuova presidente della Piccola Industria di Confindustria Lombardia

Il Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Lombardia ha eletto Claudia Sartirani come nuova presidente per il periodo 2026-2030. La nomina è avvenuta mercoledì 10 giugno.

Milano. Il Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Lombardia ha eletto mercoledì 10 giugno Claudia Sartirani Presidente per il quadriennio 2026-2030. Sartirani, imprenditrice del settore della comunicazione culturale e d’impresa, succede a Giorgio Luitprandi giunto a fine mandato dopo quattro anni alla guida del Comitato regionale. Il mandato di Claudia Sartirani sarà caratterizzato da una rappresentanza più vicina alle imprese, capace di semplificare, connettere e trasformare le esigenze dei territori in proposte concrete: è questa, in sintesi, la visione che la presidente della Piccola Industria regionale ha delineato nel corso del suo discorso di insediamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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