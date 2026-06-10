Durante la quarta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, lunga 167,4 chilometri tra Le Puy-en-Velay e Montrond-les-Bains, Alex Baudin ha mantenuto la prima posizione in classifica generale. Gli atleti italiani sono distanziati e non hanno raggiunto i leader della corsa. La gara si è svolta senza incidenti significativi e ha visto alcuni attacchi nelle fasi finali, senza però modificare la posizione di testa.

La quarta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, storicamente noto come Giro del Delfinato, ha collegato Le Puy-en-Velay a Montrond-les-Bains lungo un percorso di 167,4 chilometri. Dal punto di vista altimetrico, la frazione si è distinta per una chiara suddivisione in due segmenti. Nei primi 130 chilometri, il tracciato si è sviluppato su un terreno particolarmente mosso, impegnativo e nervoso, caratterizzato da continui cambi di ritmo e da numerosi saliscendi. Negli ultimi 37 chilometri, invece, il percorso ha cambiato volto. La strada è diventata progressivamente più scorrevole e prevalentemente pianeggiante. Alla vigilia della tappa, l’analisi del tracciato ha suggerito diversi possibili sviluppi tattici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, quarta tappa: Alex Baudin rimane in vetta, azzurri lontani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Matteo Jorgenson Ends The Wait At Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Notizie e thread social correlati

Classifica Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, seconda tappa: Alex Baudin resta maglia giallaLa seconda tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 si è conclusa con la vittoria di Anthon Charmig, che ha preso il comando della corsa.

Classifica Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, terza tappa: la Visma vola nella crono. Baudin difende la maglia giallaNella terza tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, la Visma ha dominato nella cronometro, con il team che ha ottenuto i migliori tempi.

Temi più discussi: Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato): Charmig vince la 2^ tappa, Baudin sempre in giallo; Classifica Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, seconda tappa: Alex Baudin resta maglia gialla; Tour Auvergne - Rhône-Alpes (ex Delfinato) 2026, la classifica big: Jorgenson e Onley guadagnano nella cronosquadre, perdono Seixas e Del Toro - Baudin resta in Maglia Gialla; Tour Auvergne-Rhone Alpes: la Visma vince la 3^ tappa cronosquadre. Baudin resta in giallo.

Potremmo vedere il miglior giovane al comando della classifica generale del Tour Auvergne Rhône-Alpes 2026? dlvr.it/TSqFGG x.com

Classifica Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, quarta tappa: Alex Baudin rimane in vetta, azzurri lontaniLa quarta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, storicamente noto come Giro del Delfinato, ha collegato Le Puy-en-Velay a Montrond-les-Bains lungo un ... oasport.it

Classifica Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, seconda tappa: Alex Baudin resta maglia giallaSi è conclusa con la fuga vincente di Anthon Charmig la seconda tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex Giro del Delfinato) 2026, con partenza a ... oasport.it

La maglia della trilogia Grand Tour di Visma: 2023 vs 2026 reddit