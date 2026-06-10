Classifica Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 quarta tappa | Alex Baudin rimane in vetta azzurri lontani

Da oasport.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la quarta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, lunga 167,4 chilometri tra Le Puy-en-Velay e Montrond-les-Bains, Alex Baudin ha mantenuto la prima posizione in classifica generale. Gli atleti italiani sono distanziati e non hanno raggiunto i leader della corsa. La gara si è svolta senza incidenti significativi e ha visto alcuni attacchi nelle fasi finali, senza però modificare la posizione di testa.

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La quarta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, storicamente noto come Giro del Delfinato, ha collegato Le Puy-en-Velay a Montrond-les-Bains lungo un percorso di 167,4 chilometri. Dal punto di vista altimetrico, la frazione si è distinta per una chiara suddivisione in due segmenti. Nei primi 130 chilometri, il tracciato si è sviluppato su un terreno particolarmente mosso, impegnativo e nervoso, caratterizzato da continui cambi di ritmo e da numerosi saliscendi.  Negli ultimi 37 chilometri, invece, il percorso ha cambiato volto. La strada è diventata progressivamente più scorrevole e prevalentemente pianeggiante. Alla vigilia della tappa, l’analisi del tracciato ha suggerito diversi possibili sviluppi tattici. 🔗 Leggi su Oasport.it

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