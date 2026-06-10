Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | 162 posti ecco dove AGGIORNATO con Livorno e Bergamo

Notizia in breve

Dopo la conclusione della mobilità per il 202627, sono stati pubblicati 162 posti in esubero nelle classi di concorso. Tra le province interessate ci sono Livorno e Bergamo, dove si registrano alcune delle maggiori disponibilità. La lista si basa sui trasferimenti e sui passaggi di cattedra o di ruolo effettuati durante le operazioni di mobilità. I posti in esubero riguardano diverse discipline e sono stati resi noti dagli Uffici scolastici provinciali.