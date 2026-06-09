Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | 162 posti ecco dove AGGIORNATO con Cremona

Notizia in breve

Dopo la mobilità per l’anno scolastico 202627, sono stati individuati 162 posti in esubero nelle classi di concorso. La pubblicazione riguarda le aree interessate dai trasferimenti e dai passaggi di cattedra o di ruolo, e include anche la provincia di Cremona. I dati sono stati diffusi dagli Uffici scolastici provinciali, che hanno completato le operazioni di aggiornamento.