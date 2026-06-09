Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | 162 posti ecco dove AGGIORNATO con Cremona
Dopo la mobilità per l’anno scolastico 202627, sono stati individuati 162 posti in esubero nelle classi di concorso. La pubblicazione riguarda le aree interessate dai trasferimenti e dai passaggi di cattedra o di ruolo, e include anche la provincia di Cremona. I dati sono stati diffusi dagli Uffici scolastici provinciali, che hanno completato le operazioni di aggiornamento.
Conclusa la mobilità docenti per l’anno scolastico 202627, gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero, sulla base di trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo. Il dato è rilevante per le immissioni in ruolo: se una classe di concorso risulta in esubero a livello provinciale, non possono essere autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato per quella tipologia di posto. Si tratta comunque di una prima indicazione, non ancora definitiva, perché l’esubero potrebbe essere riassorbito nelle fasi successive. I docenti appartenenti a una classe di concorso in esubero, anche se non perdenti posto, possono presentare domanda di utilizzazione. Secondo quanto segnala il sindacato CISL Scuola, gli esuberi dovrebbero riguardare 162 posti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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