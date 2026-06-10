Nel 2026, un workshop sul cinema d’autore si svolgerà nel borgo di Ruviano, includendo l’uso di droni e intelligenza artificiale. Durante l’evento, saranno presenti professionisti del settore cinematografico che parteciperanno a un talk. Il progetto mira a mostrare come queste tecnologie possano influenzare il futuro della produzione cinematografica nel borgo. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei professionisti o sulle modalità di partecipazione.

Come cambierà il borgo grazie all'uso dell'intelligenza artificiale e dei droni?. Chi saranno i grandi professionisti del cinema presenti durante il talk?. Quali attività tecniche potranno imparare i bambini durante il festival?. Come verrà valorizzato il patrimonio storico attraverso il nuovo museo virtuale?.? In Breve Workshop tecnici su fotografia, droni e AI dal 11 al 13 giugno 2026. Laboratori teatrali per bambini curati da Antonella Pastore presso il Museo Civico. Trekking di 9 km e tour teatralizzato organizzati da Michele Russo. Talk show Visioni dal borgo con professionisti tra cui Armando Calippo e Elena Starace. Ruviano e Alvignanello ospitano la seconda edizione del Ruviano International Film Festival dal 11 al 13 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema d’autore a Ruviano: workshop e droni nel borgo nel 2026

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