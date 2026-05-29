Cinema d’autore e prime visioni | la Cineteca si accende cinque giorni a settimana nel cuore della città

Notizia in breve

La Cineteca di Rimini apre cinque giorni alla settimana, offrendo un programma che include cinema d’autore e prime visioni. La struttura si trova nel centro storico e punta a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di cinema. La programmazione prevede proiezioni di film di qualità e eventi dedicati agli amanti del settore. La Cineteca intende consolidare la propria presenza come spazio culturale dedicato al cinema nel cuore della città.