Cinema d’autore e prime visioni | la Cineteca si accende cinque giorni a settimana nel cuore della città
La Cineteca di Rimini apre cinque giorni alla settimana, offrendo un programma che include cinema d’autore e prime visioni. La struttura si trova nel centro storico e punta a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di cinema. La programmazione prevede proiezioni di film di qualità e eventi dedicati agli amanti del settore. La Cineteca intende consolidare la propria presenza come spazio culturale dedicato al cinema nel cuore della città.
La Cineteca di Rimini si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di cinema nel cuore del centro storico. A partire dall’autunno, lo spazio di via Gambalunga amplierà infatti la propria attività con una programmazione stabile di prime visioni e film d’autore per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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