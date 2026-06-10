Un ex calciatore ha condiviso i propri dubbi sulla possibilità di allenare una squadra di livello elevato. Ha affermato che, sebbene allenare possa sembrare semplice, la vera sfida consiste nel gestire gli aspetti extra sul campo. La dichiarazione riflette le difficoltà legate alla gestione complessiva di un team professionistico, oltre alle competenze tecniche richieste per l'allenamento.

di Alberto Petrosilli «Fare l’allenatore è la cosa più semplice, il difficile è gestire tutto ciò che c’è attorno». Le dichiarazioni di Cristian Chivu. In attesa dell’intervista integrale che sarà pubblicata domani alle ore 13 dal Corriere dello Sport, sulla pagina Instagram di Ivan Zazzaroni e del quotidiano sportivo è stato diffuso un primo estratto delle parole di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’allenatore nerazzurro ha raccontato con grande sincerità le sensazioni vissute nel momento in cui ha ricevuto la chiamata dell’ Inter, soffermandosi sui dubbi iniziali, sulle responsabilità del ruolo e sulla pressione che accompagna quotidianamente la guida di una delle squadre più importanti d’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chivu si racconta: «Mi sono chiesto se fossi davvero in grado di allenare l’Inter»

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