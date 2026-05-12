Inter Massimo Mauro avverte | Non sottovalutate la finale Se fossi Chivu mi dimetterei in questo caso

L’ex calciatore ha dichiarato che la finale non va sottovalutata e ha suggerito che, se fosse il tecnico, si prenderebbe le proprie responsabilità dimettendosi. La squadra si prepara alla partita contro la Lazio e l’attenzione si concentra sulla necessità di mantenere alta la concentrazione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, con molte aspettative riposte sui risultati.

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