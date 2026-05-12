Inter Massimo Mauro avverte | Non sottovalutate la finale Se fossi Chivu mi dimetterei in questo caso
L’ex calciatore ha dichiarato che la finale non va sottovalutata e ha suggerito che, se fosse il tecnico, si prenderebbe le proprie responsabilità dimettendosi. La squadra si prepara alla partita contro la Lazio e l’attenzione si concentra sulla necessità di mantenere alta la concentrazione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, con molte aspettative riposte sui risultati.
Inter News 24 L’ex calciatore analizza la sfida contro la Lazio su Repubblica, richiamando la squadra di Chivu alla massima concentrazione. In attesa del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico, l’ambiente nerazzurro riceve un monito importante da parte degli addetti ai lavori. Massimo Mauro, all’interno della sua consueta rubrica settimanale per Repubblica, ha voluto sottolineare l’importanza psicologica dell’impegno che attende la squadra di Cristian Chivu. Secondo il commentatore, l’attenzione deve rimanere altissima: « La finale della Coppa Italia di domani non può essere sottovalutata dall’Inter e penso proprio che questo non succederà ».🔗 Leggi su Internews24.com
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