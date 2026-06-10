A Chioggia e Sottomarina, le scuole e i servizi sanitari rappresentano i principali punti critici nel piano per rimuovere le barriere. Sono previste nuove rampe di accesso che dovranno integrarsi con gli aspetti storici delle aree senza alterare il decoro. La progettazione mira a migliorare l’accessibilità senza modificare eccessivamente l’aspetto architettonico. Le soluzioni sono al centro di un confronto tra enti e cittadini.

Quali sono i nodi critici individuati tra Chioggia e Sottomarina?. Come verranno conciliate le nuove rampe con il decoro storico?. Dove i cittadini possono segnalare i marciapiedi sconnessi e pericolosi?. Chi parteciperà ai prossimi laboratori per decidere le priorità?.? In Breve Oltre trenta rappresentanti di enti e associazioni hanno partecipato ai laboratori di maggio.. Criticità segnalate su via del Boschetto e percorsi verso Ponte Vigo e Isola dell'Unione.. Questionario online disponibile sul sito comunale per raccogliere segnalazioni dai residenti.. Prossimo laboratorio partecipato programmato dopo l'estate per definire le priorità d'azione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chioggia: scuole e sanità al centro del piano contro le barriere

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