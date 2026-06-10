L’esterno del Marsiglia, Emerson Palmieri, è il favorito per il post Cambiaso alla Juventus. La società sta valutando anche Udogie come alternativa. La decisione sulla sostituzione potrebbe essere presa a breve, mentre i bianconeri monitorano le opzioni disponibili sul mercato. La trattativa per il trasferimento di Cambiaso si inserisce in un contesto di valutazioni interne sulla rosa. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata riguardo alle trattative.

di Luca Fiore Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus e i bianconeri lavorano per il possibile sostituto: sondati Emerson Palmieri e Udogie. Il calciomercato della Juventus si infiamma attorno alle manovre per la fascia. Le strategie ruotano attorno alla permanenza o all’uscita di Andrea Cambiaso. Qualora dovesse pervenire un’offerta irrinunciabile per il laterale, la dirigenza vuole farsi trovare pronta per non lasciare sguarnita la corsia da schierare in campo. Il primo nome monitorato con interesse è quello di Destiny Udogie del Tottenham. Il difensore piace moltissimo, ma la quotazione frena gli entusiasmi. Il costo per assicurarsi il terzino è superiore ai 20 milioni di euro, cifra che costringe il club bianconero a valutare l’investimento prima di proporre un contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi per il post Cambiaso? Sondati Emerson Palmieri e Udogie. L’esterno del Marsiglia è il pole position: svelato il motivo

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