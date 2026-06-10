Tre conduttori della Rai sono passati a Mediaset e ora condurranno programmi su Canale 5. La transizione è ufficiale e riguarda figure di spicco del palinsesto pubblico. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore e conferma il trasferimento dei presentatori, che sono già stati annunciati come nuovi volti della rete privata. La scelta ha suscitato reazioni nel settore televisivo e tra gli spettatori. La stagione televisiva 2024 si avvicina con cambiamenti significativi nei programmi e nelle conduzioni.

L’estate televisiva è appena iniziata, ma dietro le quinte si stanno già delineando gli equilibri della prossima stagione. Tra indiscrezioni, trattative e cambi di casacca, Mediaset sembra intenzionata a rafforzare ulteriormente il proprio parco volti, mettendo nel mirino professionisti che negli ultimi anni hanno trovato spazio e successo sulle reti Rai. Alcuni trasferimenti sono ormai dati per certi, mentre altri restano ancora avvolti dal riserbo. Quel che appare evidente è che il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi sta lavorando per costruire una squadra sempre più competitiva, mentre a Viale Mazzini cresce la preoccupazione per possibili addii eccellenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Che disastro, Mediaset “ruba” tre conduttori alla Rai: ora tutti passano a Canale 5, ecco chi sono i nuovi acquisti di Pier Silvio Berlusconi

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