La spiaggia di Cetara è stata nuovamente sequestrata dalla Procura, che ha bloccato il ripascimento previsto. Le autorità hanno disposto il sequestro per verificare le autorizzazioni e le eventuali irregolarità nell’intervento. Il provvedimento arriva dopo una serie di controlli e segnalazioni che hanno evidenziato potenziali violazioni. Nessuna autorizzazione valida sarebbe stata rilasciata per l’intervento di ripristino. La situazione resta sotto inchiesta in attesa di ulteriori verifiche.

Tempo di lettura: 2 minuti La spiaggia di Cetara è di nuovo sotto sequestro. Dopo l’annuncio di ieri del sindaco Roberto Fortunato Della Monica, che aveva comunicato la ripresa del cantiere per il ripascimento, questa mattina è arrivato un nuovo stop dalla Procura di Salerno, che ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza legato ai dubbi sul materiale utilizzato. Secondo quanto emerso, gli inquirenti contestano colore e granulometria del materiale di cava destinato alla spiaggia, elementi ritenuti non pienamente conformi alle prescrizioni. Un rilievo che ha portato a bloccare nuovamente l’area, proprio nel giorno in cui i lavori erano ripartiti dopo settimane di verifiche e interlocuzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cetara, la Procura blocca di nuovo il ripascimento

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