Il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, scritto con David Koepp, presenta un problema: gli alieni mostrati sono sempre gli stessi. La pellicola ripropone frequentemente creature simili a quelle dei film precedenti del regista, senza variazioni significative nel design o nel modo di rappresentarli. Questa ripetizione di modelli già visti rischia di rendere meno coinvolgente la narrazione e di ridurre l’effetto sorpresa per gli spettatori.

Il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, scritto insieme al fido David Koepp ( Jurassic Park, Guerra dei mondi e mille altri script di grande impatto sull’immaginario), si basa su una questione filosofica non di poco conto: come reagirebbe l’umanità sapendo di non essere sola nell’Universo? Come reagirebbe, cioè, se sapesse che esistono “gli alieni”? Cambierebbe qualcosa nel nostro modo di comportarci? Tutta la campagna promozionale del film, dalle diverse interviste concesse dal regista fino al trailer, in cui Spielberg si dice convinto più che mai che gli alieni esistano, ha puntato sull’idea che la domanda non fosse una semplice ipotesi narrativa, ma che stessimo parlando di qualcosa di reale, qualcosa che potrebbe succedere davvero, che la disclosure sia solo questione di tempo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - C'è un problema con gli alieni di Spielberg: sono sempre gli stessi

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