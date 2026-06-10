I treni tra Castelfranco e Bassano sono rallentati a causa dei lavori per il nuovo sottovia. I tempi di viaggio si allungano, con alcuni treni che registrano ritardi significativi. Per scavare sotto i binari attivi, verrà utilizzata una tecnica di scavo a sezione ridotta, senza interrompere completamente il traffico ferroviario. I lavori sono in corso e si prevedono ulteriori modifiche ai tempi di percorrenza fino al completamento dell’intervento.

Come cambieranno i tempi di viaggio tra Castello di Godego e Bassano?. Quale tecnica ingegneristica useranno per scavare sotto i binari attivi?. Quanto costerà esattamente la realizzazione del nuovo sottovia stradale?. Quando finiranno i lavori che ridurranno la velocità a 40 kmh?.? In Breve Lavori dal 15 giugno al 10 luglio sulla tratta Castelfranco-Bassano.. Limite di velocità di 40 kmh tra Castello di Godego e Bassano.. Investimento di 14 milioni di euro per il sottovia di 650 metri.. Piano regionale da 117,6 milioni di euro per eliminare 88 attraversamenti.. Rallentamenti ferroviari a Castello di Godego per la rimozione del passaggio a livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelfranco-Bassano: treni rallentati per il nuovo sottovia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Treni rallentati e in ritardo fino a due ore: "Persone sui binari"Il traffico ferroviario è stato fortemente rallentato a causa di persone sui binari, con alcuni treni ad alta velocità che hanno registrato ritardi...

Auto bloccata sui binari: treni fermi tra Bassano e TrentoUn'auto è rimasta bloccata sui binari tra Bassano e Trento, causando l'interruzione del traffico ferroviario.