cassino contrasto al traffico illecito di droga la gdf sequestra 2 etti di cocaina e arresta una giovane donna marocchina

Notizia in breve

A Cassino, i finanzieri hanno sequestrato due etti di cocaina e arrestato una donna di origini marocchine. L’operazione è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta della droga nascosta. La donna è stata accompagnata in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e saranno avviate le procedure per l’eventuale processo.