Cassino Contrasto al traffico illecito di droga La GdF sequestra 2 etti di cocaina e arresta una giovane donna marocchina

Da cronachecittadine.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cassino, i finanzieri hanno sequestrato due etti di cocaina e arrestato una donna di origini marocchine. L’operazione è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta della droga nascosta. La donna è stata accompagnata in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e saranno avviate le procedure per l’eventuale processo.

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