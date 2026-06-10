Cassino Contrasto al traffico illecito di droga La GdF sequestra 2 etti di cocaina e arresta una giovane donna marocchina
A Cassino, i finanzieri hanno sequestrato due etti di cocaina e arrestato una donna di origini marocchine. L’operazione è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta della droga nascosta. La donna è stata accompagnata in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e saranno avviate le procedure per l’eventuale processo.
Cronache Cittadine CASSINO – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, nell’ambito del costante presidio economico del territorio L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
FRI de Lille : au cœur de l'unité secrète qui brise les cartels du nord
Notizie e thread social correlati
Spaccio di droga a Verona: polizia locale sequestra più di 4 etti tra hashish e cocainaLa polizia locale di Verona ha sequestrato oltre 400 grammi di droga tra hashish e cocaina durante controlli recenti.
Leggi anche: Guidonia Montecelio. 588mila pacchetti di sigarette di contrabbando stipate in un tir e un capannone in zona Setteville. La GdF li sequestra e arresta 6 persone
Temi più discussi: Cassino, Ai domiciliari con hashish e cocaina: arrestato; Cassino, cocaina nascosta in un finto scarico idraulico: arrestata una coppia; Gaeta, coppia di Roma arrestata con 9 chili di hashish; GAETA | In auto con 9,5 chili di hashish: arrestata una coppia romana.
Prosegue senza sosta l’attività della #Polizia di Stato nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di specifici servizi di prevenzione e repressione predisposti nel territorio del comune di Cassino, gli agenti hanno arrestato una coppia res facebook
Craig ha detto Cassino Royale è realistico a causa di Austin Powers. Quindi, se Austin Powers non avesse avuto successo, Cassino Royale molto probabilmente sarà così: reddit
Grave incidente sulla superstrada Cassino-Sora: due feriti, traffico paralizzato al bivio di Sant’EliaGrave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 13 maggio 2026, sulla superstrada Cassino-Sora, all’altezza del bivio per Sant’Elia Fiumerapido. Per cause ancora in corso di accertamento, ... ilmessaggero.it
Masso caduto sulla Cassino-Formia, il prefetto chiude la strada al traffico: la piogga aumenta il rischio di atri distacchiIl prefetto di Frosinone, Giuseppe Ranieri, ha disposto questa sera l'immediata chiusura della superstrada 630 Cassino - Formia, il principale collegamento tra il sud della provincia di Frosinone ed ... ilmessaggero.it