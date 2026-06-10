Caso Hamas-Italia-Flotilla Capezzone | giornata importante alla Camera anche per Il Tempo

Alla Camera dei Deputati si è concluso il question time dedicato al caso Hamas-Flotilla. La discussione ha coinvolto diversi parlamentari e si è concentrata sugli sviluppi della vicenda. La giornata ha visto anche la partecipazione di rappresentanti de Il Tempo, che hanno seguito l'evento. Nessuna decisione o voto finale sono stati annunciati durante l'incontro, che si è svolto in modo formale e senza ulteriori interventi ufficiali.

Si è concluso il question time alla Camera dei Deputati ed è stata una giornata importante per il Parlamento e anche per noi de Il Tempo. Parliamo dell'inchiesta del Tempo e di Alessandro Bertoldi sui soldai dall'Italia a Hamas che è arrivata in aula. È arrivata la risposta del ministro Piantedosi all'interrogazione parlamentare di Fratelli d'Italia: ci sono state 250 espulsioni di soggetti radicalizzati, ci sono stati oggi altri due arresti in Lombardia e ci sono associazioni che dietro il paravento della solidarietà nascondono dei fini opachi. Non solo. La deputata di FdI Sara Kelany ha esplicitamente citato... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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I soldi dall'Italia a Hamas, non ci fermiamo. Capezzone: l'inchiesta di Bertoldi continua L'inchiesta di Bertoldi sulle transazioni di denaro dall’Italia a Hamas prosegue.

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[World] - Italian prosecutors to probe Israeli minister Ben-Gvir over flotilla abuse reddit

Perché è importante l'inchiesta de Il Tempo su Italia-Hamas-Flotilla: il pericolo è qui. Ps: Conte risponda anziché minacciareDobbiamo essere molto grati a tutti i parlamentari che, dall’altro ieri, hanno reagito alla grande inchiesta di Alessandro Bertoldi su Il ... iltempo.it

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