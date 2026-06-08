L'inchiesta di Bertoldi sulle transazioni di denaro dall’Italia a Hamas prosegue. Secondo quanto riferito, ci sono ancora molte questioni da chiarire riguardo ai flussi finanziari. Il giornale ha annunciato di avere numerose esclusive e approfondimenti che saranno pubblicati nelle prossime edizioni. Il direttore ha anticipato che l’indagine si concentra su dettagli ancora in fase di verifica, senza fornire ulteriori specifiche.

Tante esclusive, notizie e approfondimento su Il Tempo di oggi e che troverete nell'edizione di domani e di cui il direttore Daniele Capezzone fornisce qualche anticipazione. Le notizie di politica interna partono dall'approfondimento di Aldo Rosati, quelle telefonate che riaprono il caso Conte-M5s. Poi il colpo di Edoardo Sirignano: non c'è solo Picierno che è già andata via dal Pd, c'è anche Giorgio Gori che si preparerebbe. Terzo, Giovanni Iacobazzi con l'approfondimento sul perché si vuole tenere sulla graticola il generale Mori. Domani ci tornereo. E naturalmente c'è lo scoop internazionale di Alessandro Bertoldi su Ramy Abdu, lo snodo tra Turchia-Italia-Hamas nel reticolo di finanziamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - I soldi dall'Italia a Hamas, non ci fermiamo. Capezzone: l'inchiesta di Bertoldi continua

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Soldi italiani ad Hamas: Oriana Fallaci e Michel Houellebecq avevano già capito tutto

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