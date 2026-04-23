Il concerto di Gigi D’Alessio si è tenuto senza problemi, come riportato dagli organizzatori. Tutti i dettagli sono stati sistemati secondo le indicazioni ricevute, incluso l’aggiornamento dei tabelloni. L’evento si è svolto in modo regolare, senza interruzioni, e sia l’artista che il suo staff hanno espresso soddisfazione per l’andamento della serata. Nessuna criticità è stata segnalata durante lo svolgimento della manifestazione.

Ancona, 23 aprile 2026 – “Il concerto si è svolto regolarmente e non è mai stato a rischio. L’artista e il suo staff erano contenti e sono rimasti soddisfatti di tutto. Come sempre accade del resto”. È sconsolato Roberto Gabucci, presidente del Consorzio ‘Ancona per lo sport’ che gestisce il PalaRossini e parte dello stadio del Conero. In un articolo pubblicato ieri il Carlino ha svelato una serie di retroscena legati alla possibilità che il concerto potesse rischiare uno slittamento e addirittura l’annullamento. Gabucci racconta come sono andate le cose. Gabucci racconta come sono andate le cose, ammettendo che il sopralluogo dei vigili del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto di Gigi D’Alessio: “Abbiamo sistemato tutto come ci hanno chiesto. Ecco i nuovi tabelloni”

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