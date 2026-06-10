Un alloggio popolare nel quartiere San Paolo di Bari, occupato senza autorizzazione da una famiglia collegata alla camorra, è stato sequestrato e sgomberato. L’intervento è avvenuto a seguito di denunce e operazioni di polizia. L’immobile era stato occupato illegalmente da questa famiglia, e ora si procede con le procedure di sgombero.

È scattato un sequestro preventivo per occupazione abusiva nel quartiere San Paolo di Bari: il provvedimento, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito ieri e ha riguardato un immobile di proprietà dell’ARCA Puglia Centrale, occupato senza titolo da una famiglia riconducibile alla criminalità organizzata locale. Le indagini e la scoperta dell’occupazione abusiva Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il decreto di sequestro è stato notificato alle persone coinvolte, che sono state anche denunciate per occupazione abusiva dell’immobile. L’azione delle forze dell’ordine si inserisce in un più ampio piano di contrasto all’illegalità nella gestione delle case popolari, fenomeno che da tempo interessa il capoluogo pugliese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Casa popolare a Bari occupata abusivamente da una famiglia legata alla camorra, scatta lo sgombero

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Casa popolare a Bari occupata abusivamente da una famiglia legata alla camorra, scatta lo sgomberoSequestrato un alloggio popolare a Bari occupato abusivamente da una famiglia legata alla camorra. Denunce e sgombero nel quartiere San Paolo. virgilio.it

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