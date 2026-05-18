Casa popolare occupata disposto lo sgombero

Una casa popolare occupata senza autorizzazione è stata oggetto di sgombero coatto. La decisione è arrivata tramite un’ordinanza firmata dalla dirigente del Comune di Capua, che ha ordinato all’inquilino irregolare di lasciare l’appartamento. L’occupazione abusiva era stata contestata dalle autorità locali, che hanno predisposto le procedure per l’atto di sgombero. La situazione si è conclusa con la richiesta di rilascio dell’immobile, in ottemperanza alle disposizioni ufficiali.

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Sgombero coatto di una casa popolare occupata abusivamente. E’ quanto ha disposto la dirigente del Comune di Capua Raffaella Esposito che ha emanato un’ordinanza con cui ha intimato all’inquilino irregolare di rilasciare l’appartamento.La vicenda, si apprende dall’ordinanza, inizia il 5 marzo. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 27 GENNAIO 2026 - BARI CASE POPOLARI OCCUPATE: QUATTRO SGOMBERI TRA SANTA RITA E SAN PIO Sullo stesso argomento Capaccio Paestum, occupa abusivamente villa confiscata: disposto lo sgombero immediatoSgombero immediato per un immobile confiscato alla criminalità organizzata a Capaccio Paestum. Peschereccio affondato nel porto, pericolo e occupazione abusiva. Disposto lo sgomberoGALLIPOLI – Ormeggiato per diverso tempo in precarie condizioni di galleggiabilità e colato a picco nella seratadell8 dicembre scorso, giace ancora... L’indignato speciale a Todi, per l’assegnazione di una casa popolareLa rubrica del TG5 di Andrea Pamparana, si è occupata del caso di Luigi Giulivi, che non riesce ad ottenere un alloggio idoneo per la sua famiglia ... iltamtam.it Taranto, nel quartiere Tamburi spacciavano in una casa popolare occupata abusivamente: tre arrestiIl blitz antidroga dei carabinieri, sequestrate cocaina ed eroina. Arrestati tre uomini, di 27, 53 e 66 anni. Il 66enne era già agli arresti domiciliari per altra causa Blitz antidroga dei carabinieri ... lagazzettadelmezzogiorno.it