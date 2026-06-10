Casa fresca nel 2026 | ecco i nuovi bonus per climatizzazione e infissi

Nel 2026 arriveranno nuovi bonus per la climatizzazione e gli infissi, con incentivi dedicati alle seconde case. Le aliquote saranno più vantaggiose rispetto agli anni precedenti. Chi ristruttura o installa sistemi di condizionamento potrà beneficiare di agevolazioni fiscali specifiche, con differenze tra Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus. Sono previsti risparmi sulla spesa totale, ma le modalità di accesso e le percentuali di detrazione variano in base alla tipologia di intervento.

Quanto risparmi sulla seconda casa con le nuove aliquote 2026?. Come scegliere tra Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus per il condizionatore?. Quali requisiti tecnici servono per detrarre le nuove tende da sole?. Cosa puoi acquistare con il bonus mobili per abbattere i consumi?.? In Breve Detrazione 50% per condizionatori in prima casa e 36% per seconde case.. Ecobonus garantisce detrazione fino al 65% per interventi di efficienza energetica.. Tende da sole con marchio CE detraibili al 50% o 36% secondo l'abitazione.. Bonus mobili e grandi elettrodomestici prevede detrazione 50% su 5.000 euro spesi.. Agevolazioni fiscali 2026: nuovi incentivi per il comfort termico estivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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