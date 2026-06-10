Care… Vacanze dai traghetti alle spiagge la stangata è servita | ecco tutti gli aumenti sotto l’ombrellone e non solo

Per una famiglia di due adulti e un bambino, il costo totale delle vacanze estive, includendo trasporto e soggiorno, si aggira intorno a 1.485 euro. Questo importo comprende il viaggio in traghetto da Livorno a Palermo e ritorno, con auto al seguito, e le spese in spiaggia durante il mese di agosto. Gli aumenti riguardano sia i biglietti dei traghetti che i servizi balneari, con prezzi più alti rispetto agli anni precedenti.

Conto per le vacanze da 1.484,90 euro. Tanto paga ad agosto una famiglia di due adulti e un bambino, auto al seguito, per andare e tornare da Livorno a Palermo in cabina. Una traversata sola, una cifra che Federconsumatori avvicina allo stipendio mensile di un collaboratore scolastico. Il mare è demanio, bene di tutti. Arrivarci, quest’estate, costa quanto una mensilità. Il quadro generale lo fissa l’ Istat. Il 29 maggio l’istituto ha certificato che l’inflazione è salita al 3,2% su base annua, da 2,7% di aprile: il valore più alto da settembre 2023, quando il tasso arrivò al 5,3%. A spingere sono l’energia non regolamentata, dal 9,6 al 12,6%, quella regolamentata dal 5,3 al 5,8, e i servizi dei trasporti, dallo 0,6 all’ 1,8. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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