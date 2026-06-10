Il Parlamento discuterà di nuove misure per lo screening e l’innovazione in oncologia. La proposta prevede interventi specifici per migliorare i programmi di prevenzione e introdurre tecnologie avanzate. La discussione si svolgerà nelle prossime settimane. Non sono stati ancora definiti dettagli sui fondi o sui tempi di attuazione. La questione riguarda direttamente il sistema sanitario e i cittadini.

Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "Il tema dell'oncologia è un tema importantissimo per il nostro Servizio sanitario nazionale e per i cittadini. Tutti, purtroppo, sono stati toccati direttamente o indirettamente da questa realtà. Questo Governo e il Parlamento sono impegnati in modo significativo su diversi fronti: dalla prevenzione ai risultati concreti, anche grazie al lavoro svolto in sinergia con la comunità scientifica e le associazioni dei pazienti, fino alle terapie innovative che oggi tracciano la strada del futuro". Così all'Adnkronos Salute Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati durante l'Oncology Summit 2026 oggi nella Sala Regina della Camera, evento nato da un'iniziativa dello stesso deputato di Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cappellacci (Fi), 'dal Parlamento misure concrete su screening e innovazione'

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