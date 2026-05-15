Il Governo ha approvato l’ordine del giorno presentato da una rappresentante che chiede di aumentare la fornitura di ghisa. L’atto impegna l’esecutivo a considerare le esigenze particolari di Milano, tra cui il traffico di pendolari e turisti, così come la gestione di grandi eventi nazionali e internazionali. La decisione riguarda il riordino della polizia locale e si inserisce nel quadro delle deleghe legislative in corso.

"Il Governo ha accolto il mio ordine del giorno che impegna l’esecutivo, nell’esercizio della delega sul riordino della polizia locale, a tenere conto delle pressioni specifiche che gravano su Milano: pendolari, turisti, grandi eventi nazionali e internazionali". Parole di Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione nonché capogruppo dei Riformisti nel Consiglio comunale milanese. La calendiana sottolinea che il suo doppio ruolo politico in Parlamento e a Palazzo Marino si è concretizzato in un documento politico in cui Pastorella va in pressing sul Governo sul nodo sicurezza e sul numero di agenti della Polizia locale nel... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pastorella: il Governo ha detto sì all’odg per avere più ghisa

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