Caldo ed eventi estremi quali sono le città più a rischio | la stima dei danni

Notizia in breve

Le città italiane più esposte agli eventi climatici estremi sono state colpite in modo più severo rispetto ad altre. In alcune aree si sono verificati alluvioni, incendi e ondate di calore intense, con danni diretti a infrastrutture e abitazioni. Le temperature elevate e le precipitazioni improvvise sono aumentate, provocando danni materiali e disagi alla popolazione. La stima dei danni si basa su dati raccolti nel corso degli ultimi mesi.