Caldo ed eventi estremi quali sono le città più a rischio | la stima dei danni
Le città italiane più esposte agli eventi climatici estremi sono state colpite in modo più severo rispetto ad altre. In alcune aree si sono verificati alluvioni, incendi e ondate di calore intense, con danni diretti a infrastrutture e abitazioni. Le temperature elevate e le precipitazioni improvvise sono aumentate, provocando danni materiali e disagi alla popolazione. La stima dei danni si basa su dati raccolti nel corso degli ultimi mesi.
Alcune città italiane saranno bersagliate più di altre dagli eventi climatici estremi. La crisi climatica ha lasciato da tempo le pagine stampate degli studi scientifici ed è diventata qualcosa di molto più concreto. Anno dopo anno gli eventi meteo si fanno sempre più estremi, ma soprattutto sempre più frequenti. Il caldo si accumula più velocemente, le piogge diventano più violente e, nel nostro territorio fragile, aumentano allagamenti e frane. Gli ultimi dati del rapporto annuale Istat 2026 raccontano come alcune delle nostre città rischino di essere molto più esposte di altre agli eventi climatici estremi. Alcune saranno sottoposte ad aumenti di temperatura record, altre ad alluvioni o frane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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