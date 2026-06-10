Calciomercato Roma Chiesa può rilanciarsi? I numeri al Liverpool tra Premier League e Champions League

Notizia in breve

Federico Chiesa ha giocato in Premier League e in Champions League con il Liverpool, accumulando numeri significativi. Tra le squadre di alto livello, ha preso parte a partite ufficiali in entrambe le competizioni, contribuendo con gol e assist. La sua esperienza internazionale rappresenta un elemento di rilievo nel possibile interesse della Roma, che ha mostrato interesse per il calciatore nelle ultime settimane.