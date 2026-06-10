Calciomercato Roma Chiesa può rilanciarsi? I numeri al Liverpool tra Premier League e Champions League
Federico Chiesa ha giocato in Premier League e in Champions League con il Liverpool, accumulando numeri significativi. Tra le squadre di alto livello, ha preso parte a partite ufficiali in entrambe le competizioni, contribuendo con gol e assist. La sua esperienza internazionale rappresenta un elemento di rilievo nel possibile interesse della Roma, che ha mostrato interesse per il calciatore nelle ultime settimane.
Tra i nomi accostati alla Roma nelle ultime settimane c’è anche quello di Federico Chiesa, uno dei talenti più importanti espressi dal calcio italiano nell’ultimo decennio. L’avventura al Liverpool, però, non ha finora rispettato le aspettative nate al momento del suo trasferimento in Premier League. Tra concorrenza elevata, problemi di continuità e uno spazio ridotto nelle rotazioni dei Reds, l’esterno offensivo ha faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Eppure, analizzando nel dettaglio le sue ultime due stagioni, emergono segnali che raccontano una realtà meno negativa di quanto possa apparire osservando soltanto i numeri del campionato inglese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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