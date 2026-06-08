Calciomercato Juve LIVE | Sorloth promesso sposo Vicario non esalta Spalletti

La Juventus ha definito l'acquisto di Sorloth, che è stato promesso come nuovo giocatore. Nel frattempo, Vicario non ha espresso entusiasmo per l’allenatore Spalletti. La redazione di JuventusNews24 segue in tempo reale tutte le trattative, con aggiornamenti su incontri, indiscrezioni e affari conclusi.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Calciomercato Juventus-Sorloth (doppio) blitz. Kim e Lobtoka per Spalletti e... - Le indiscrezioni bianconereLa Juventus avrebbe effettuato un doppio blitz sul mercato, puntando su Sorloth e Lobtoka.

Temi più discussi: Juventus Sorloth, l’Atletico Madrid apre alla cessione e c'è l'ok di Spalletti; Spalletti chiama, Sorloth risponde Juve: la telefonata, il retroscena e l'intesa con l'Atletico Madrid; ?? La Juve tenta Maignan e accelera per Sorloth. Roma, idea Vlasic; La Juve ha un piano per Sorloth: ecco come può arrivare. E la chiave può essere Nico Gonzalez.

Live calciomercato | #Inter: #Calha - #Fenerbahce? Parla l'agente, #Solet sempre più vicino. #Maignan #Milan ai saluti? #Juve c'é #Sorloth. tinyurl.com/5fcn3a3t Tutti i dettagli su buff.ly/JtCVz2z Entra nel gruppo Telegram: buff.ly/4ibFrNk x.com

Juventus, tutto su Sorloth: c'è il sì, trattativa aperta con l'AtleticoAlexander Sorloth sarà l'erede di Dusan Vlahovic alla Juventus? Oggi, lunedì 8 giugno, secondo le ultime news di calciomercato, l'attaccante norvegese appare a un passo dai bianconeri, che hanno in ta ... adnkronos.com

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