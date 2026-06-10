Calciomercato Inter LIVE | Cambiaso alternativa a Palestra Bisseck in bilico

Da internews24.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Inter sta valutando l’acquisto di Cambiaso come possibile alternativa a Palestra. Bisseck si trova in una posizione incerta, con il suo futuro ancora da definire. Durante le trattative di mercato, sono stati registrati incontri e colloqui tra i rappresentanti del club e altri soggetti coinvolti. Le trattative sono in corso e non sono ancora stati ufficializzati eventuali accordi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 10 GIUGNO Il futuro di Bisseck può cambiare il mercato dell’Inter: la cessione aprirebbe nuovi scenari in difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

calciomercato inter live cambiaso alternativa a palestra bisseck in bilico
© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Cambiaso alternativa a Palestra, Bisseck in bilico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mercato INTER Svolta Clamorosa! Palestra! Frattesi Fenerbache 35M!

Video Mercato INTER Svolta Clamorosa! Palestra! Frattesi Fenerbache 35M!

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter LIVE: il Bayern Monaco bussa alla porta per Bisseck. Palestra è l’obiettivo per la fascia destraSul fronte del calciomercato, il Bayern Monaco ha mostrato interesse per il difensore Bisseck, presentandosi con un'offerta.

Calciomercato Inter LIVE: Spunta l’idea Cambiaso. Intanto il club prepara il blitz per PalestraSul tavolo delle trattative dell’Inter compare il nome di Cambiaso, giocatore di proprietà di un’altra squadra.

Temi più discussi: Juventus, per Cambiaso sondaggi del Barcellona: le news di calciomercato; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale; Juventus, continuità o rivoluzione? Bremer, Cambiaso e non solo ai saluti: ecco come cambia la Vecchia Signora; Cosa deve fare la Juventus con Cambiaso? Perché la cessione è possibile: le voci su Como e Barcellona dopo due stagioni deludenti.

calciomercato inter calciomercato inter live cambiasoInter-Juve, pronto uno scambio pazzesco: coinvolto CambiasoIl club nerazzurro e quello bianconero pensano a una clamorosa operazione in vista della prossima stagione.  Da rivali storiche a protagoniste di un clamoroso affare di mercato. Inter e Juventus, infa ... calciomercato.it

calciomercato inter calciomercato inter live cambiasoInter, occhi su Cambiaso: clamoroso scambio con Carlos Augusto?L'Inter avrebbe messo gli occhi su Andrea Cambiaso, esterno classe 2000 della Juventus. I nerazzurri potrebbero proporre un clamoroso scambio. tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web