Calciomercato Inter LIVE | Cambiaso alternativa a Palestra Bisseck in bilico

Notizia in breve

L’Inter sta valutando l’acquisto di Cambiaso come possibile alternativa a Palestra. Bisseck si trova in una posizione incerta, con il suo futuro ancora da definire. Durante le trattative di mercato, sono stati registrati incontri e colloqui tra i rappresentanti del club e altri soggetti coinvolti. Le trattative sono in corso e non sono ancora stati ufficializzati eventuali accordi.