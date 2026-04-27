Calciomercato Grimaldo apre al Milan | È un club attraente vedremo cosa succederà in estate

L'esterno spagnolo classe 1995 ha dichiarato di considerare il Milan un club attraente, aggiungendo che valuterà cosa succederà durante la sessione di calciomercato estiva. La sua frase ha alimentato le voci di un possibile trasferimento, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La trattativa tra il calciatore e la società rossonera non è ancora stata annunciata, mentre il giocatore si è limitato a esprimere il suo pensiero.

Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Bayer Leverkusen, ha parlato apertamente delle voci di mercato che lo accostano al Milan. Lo spagnolo classe 1995 non ha assolutamente escluso la possibilità di un trasferimento in rossonero, anzi, ha mostrato incoraggianti segnali di apertura. Di seguito, un estratto della sua intervista rilasciata a 'Gianlucadimarzio.com'. Sull'eliminazione dalla Coppa di Germania: "Il Bayern ha uno squadrone ed è più forte del Bayer Leverkusen. Abbiamo lottato provando a tenere viva la partita fino alla fine, cercando di pareggiare. Ma è stato complicato perché, come ho sempre detto, il Bayern Monaco è una delle squadre più forti del mondo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Grimaldo apre al Milan: “È un club attraente, vedremo cosa succederà in estate” Notizie correlate Calciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estateCalciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estate Orsolini Bologna,... Calciomercato Juve, svelato il piano di Spalletti in vista dell’estate: chi resta e chi parte, cosa succederà nel club bianconeroCalciomercato Juve, svelato il piano di Spalletti in vista dell’estate: chi resta e chi parte, cosa succederà nel club bianconero Osimhen Juve, si... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calciomercato Milan, Grimaldo non è un obiettivo: le ultime; Calciomercato Milan, Grimaldo un’idea se salta la trattativa col Barcellona; Calciomercato Milan, Moretto: Derby con l'Inter per Koné e va su Grimaldo; Calciomercato Milan, idea Grimaldo? Moretto: Accostato al Milan, ma…. MN - Grimaldo non chiude al Milan: Felice in Germania, ma in estate vedremo...Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva, per MilanNews.it Alex Grimaldo, esterno di Bayer Leverkusen e Spagna finito sul taccuino del club. Questo un estratto delle dichiarazi ... msn.com Juve, tutta la verità sull’affare Grimaldo: Accordo raggiuntoGrimaldo alla Juve ecco cosa risulta stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato. Incontro e accordo col terzino del Bayer ... calciomercato.it Milan, Massara non ha dubbi: "In attacco prenderei Guirassy. Allegri lo vedo ancora in rossonero" #Milan #Calciomercato #Massara #ACMilan #SempreMilan x.com Il calciomercato durerà dal 29 giugno all'1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall'1 luglio 2026 all'1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. #ANSA - facebook.com facebook