Durante la fiera aeronautica di Berlino, il cancelliere ha firmato ufficialmente la fine del progetto di difesa da 100 miliardi di euro, sostenuto da Francia e Germania. La decisione interrompe la collaborazione tra i due paesi su questa iniziativa europea. La difesa comune dell’UE, promossa come obiettivo strategico, continua a essere definita come uno slogan, senza attuazione concreta.

Alla fiera aeronautica Ila di Berlino il cancelliere Friedrich Merz ha messo la firma sull’atto di morte del programma di difesa più ambizioso del continente. Il caccia di sesta generazione che Germania, Francia e Spagna dovevano costruire insieme, il Fcas, in francese Scaf, non si farà. Era nato nel 2017 dall’intesa tra Emmanuel Macron e Angela Merkel, venduto come il simbolo dell’autonomia strategica europea. Otto anni dopo resta una voragine da oltre 100 miliardi di euro, la promessa militare più costosa mai tentata in Europa. La ricostruzione è di InsideOver. Otto anni di trattative per finire così. Dassault Aviation, il colosso francese, ha rivendicato la guida con la logica del “migliore in campo”: costruisce caccia da decenni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caccia europeo, Francia e Germania divorziano sul progetto da 100 miliardi. Mentre la Difesa comune Ue resta il solito slogan

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