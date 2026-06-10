Oggi la Borsa di Milano ha registrato un aumento, trainata dall’effetto dell’offerta pubblica di acquisto su Mps. Nonostante il settore bancario sia in crescita, alcune grandi banche come Intesa e Bper mostrano segnali di debolezza. Si osserva anche che l’espansione di una banca italiana in Germania potrebbe avere effetti sul mercato domestico.

Perché Intesa e Bper mostrano segni di debolezza nonostante l'Opas? Come influenzerà l'espansione di UniCredit in Germania il mercato italiano? Quali titoli bancari manterranno i guadagni dopo la fase di incasso? Cosa determinerà la redditività del comparto dopo i dati sull'inflazione??? In Breve Mps sale del 2,5% mentre Mediobanca cresce del 2% e Nexi del 2,7% UniCredit punta al 54% di Commerzbank tramite l'uso di derivati Spread Btp-Bund a 75 punti con rendim . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Borsa, l’effetto Opas su Mps spinge Milano: il comparto bancario vola

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