Boom Juve subito 3 colpi! Le cifre segrete di Dibu Martinez | VIDEO di Eleonora Trotta

La Juventus ha concluso tre acquisti immediatamente dopo l'apertura del mercato. Eleonora Trotta ha aggiornato sulle trattative, che coinvolgono anche uscite e movimenti in corso. Nel frattempo, sono trapelate cifre non ufficiali riguardanti Dibu Martinez, senza conferme pubbliche. La squadra si muove con decisione, mantenendo alta l’attenzione su tutte le operazioni in corso.

di Francesco Calabrò Il calciomercato della Juve continua ad essere molto attivo. Eleonora Trotta ha fatto il punto sulle trattative in entrata e in uscita. Ritorna sul canale Youtube di il consueto appuntamento dedicato al calciomercato bianconero. Eleonora Trotta ha fatto il punto sulle trattative in entrata e in uscita della Juve dando la priorità alla situazione del Dibu Martinez, che sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia della Vecchia Signora. GUARDA IL VIDEO COMPLETO SU YOUTUBE Nel video si è parlato anche di Sorloth, Kolo Muani, di Kessié e anche della possibilità di vedere in bianconero Palmisani. Per quanto riguarda le uscite, la giornalista ha fatto un punto sul futuro di Vlahovic, ma anche di Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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BOOM JUVE! Subito 3 colpi! Le CIFRE SEGRETE di DIBU MARTiNEZ

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