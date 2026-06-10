Bologna fugge in monopattino e investe i Cc | tunisino arrestato e subito rilasciato

Da imolaoggi.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo tunisino è stato arrestato dai carabinieri dopo aver investito due militari con un monopattino mentre cercava di fuggire. L’uomo, già fermato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, è stato rilasciato subito dopo l’arresto. I militari sono rimasti leggermente feriti nell’incidente. L’arresto è avvenuto in una zona di Bologna, ma l’uomo è stato liberato senza ulteriori misure restrittive.

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Momenti di tensione dalla zona universitaria al ponte San Donato a Bologna. Un cittadino tunisino 29enne, residente a Milano, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Bologna con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo. Ii militari si trovavano vicino a piazza Antonio Scaravilli e hanno notato un giovane a bordo di un monopattino elettrico, senza contrassegno identificativo obbligatorio. Alla richiesta di fermarsi per un controllo e mostrare i documenti, il conducente avrebbe invece accelerato “compiendo manovre pericolose tra gli altri utenti della strada: veicoli, ciclisti e pedoni”, riferisce l’Arma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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