Bimba morta a Bordighera madre Manuela Aiello fuori dal carcere per i funerali presente anche il padre Maurizio Rao

Da ilgiornaleditalia.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La madre della bambina deceduta a Bordighera è stata fatta uscire dal carcere per assistere ai funerali. Anche il padre è presente alla cerimonia. Le autorità stanno considerando misure per gestire la presenza dei familiari in un contesto che potrebbe generare tensioni.

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La compresenza che rischia di creare tensioni, tanto che le autorità stanno valutando l’ipotesi di celebrare il rito funebre a porte chiuse per ragioni di ordine pubblico Manuela Aiello, la madre di Beatrice, la bimba morta a Bordighera il 9 febbraio scorso, potrà essere presente ai funerali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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