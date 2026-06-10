Bimba morta a Bordighera madre Manuela Aiello fuori dal carcere per i funerali presente anche il padre Maurizio Rao
La madre della bambina deceduta a Bordighera è stata fatta uscire dal carcere per assistere ai funerali. Anche il padre è presente alla cerimonia. Le autorità stanno considerando misure per gestire la presenza dei familiari in un contesto che potrebbe generare tensioni.
La compresenza che rischia di creare tensioni, tanto che le autorità stanno valutando l’ipotesi di celebrare il rito funebre a porte chiuse per ragioni di ordine pubblico Manuela Aiello, la madre di Beatrice, la bimba morta a Bordighera il 9 febbraio scorso, potrà essere presente ai funerali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Bimba morta a Bordighera, arrestato compagno madre: le foto sul cellulare e i racconti choc
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