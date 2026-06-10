Il direttore sportivo del team tedesco di biathlon è stato chiamato a chiarire una decisione presa durante la stagione, che si è conclusa senza alcuna vittoria per la prima volta nella storia. La squadra ha affrontato una serie di risultati negativi, culminati in una stagione senza successi. La polemica in Germania si è accesa attorno alla scelta, giudicata ingiustificata da alcuni media. Il dirigente ha spiegato le motivazioni ufficiali dietro la decisione, senza ulteriori commenti.

La Germania del biathlon è reduce da una stagione catastrofica, durante la quale – per la prima volta nella storia – non è stata conseguita alcuna vittoria. Difatti nessun tedesco ha primeggiato, né a livello individuale, né nelle prove a squadre. Uomini o donne non fa differenza, sempre di zero spaccato si parla. Un’ ”imbiancata” che ha avuto pesanti ripercussioni interne, poiché uno degli sport in cui la Germania ha sempre raccolto di più a livello olimpico si è tramutato da florido bacino di pesca ad arida secca. Dunque, repulisti generale negli staff tecnici, ora diretti da Bernd Eisenbichler, richiamato in azione dalla DSV (la federazione) dopo quattro anni trascorsi da manager nel settore privato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, polemica assurda in Germania. Il ‘DS’ Eisenbichler costretto a spiegare ai media una decisione sacrosanta!

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