Lo sport che crea connessioni… anche business | Guerri porta il networking a bordo campo

Alfredo Guerri, CEO del gruppo che promuove la Guerri Napoli Tennis Cup: “Non siamo uno sponsor che si limita a mettere il proprio nome sulle casacche, costruire ponti e generare valore condiviso la nostra missione” Da un lato il campo, dall’altro uno spazio aperto per tutta la durata della competizione in cui conoscersi e scambiarsi idee, opinioni, storie e biglietti da visita. È la piccola rivoluzione che il gruppo Guerri, main sponsor della Guerri Napoli Tennis Cup, ha voluto per l’evento Challenger 125 che apre la stagione europea sulla terra battuta. Così, dal 22 al 29 marzo, succede che atleti, dirigenti e rappresentanti di Napoli Basket, Juve Stabia e del mondo del tennis si ritrovino insieme nello stesso spazio che l’impresa ha fortemente voluto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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