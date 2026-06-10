bergamo entro inizio luglio torna il doppio senso in via san tomaso

Entro l’inizio di luglio, in via San Tomaso a Bergamo, tornerà il doppio senso di marcia. Il Comune ha deciso di modificare la viabilità per alleggerire il traffico. Nel frattempo, in via Ruspini, il sottopasso pedonale riaprirà entro la fine del mese. Queste misure sono state adottate per migliorare la circolazione nella zona.

LE NOVITÀ. Le misure del Comune per alleggerire la viabilità: in via Ruspini il sottopasso pedonale riaprirà a fine mese. Doppia boccata d’ossigeno per la viabilità del quartiere di San Tomaso, da mesi sotto pressione per i cantieri ferroviari, tra chiusure e deviazioni. Il Comune ha annunciato il ritorno del «doppio senso di marcia in via San Tomaso tra la fine giugno e i primi di luglio» e «la riapertura al transito pedonale del sottopasso ferroviario di via Ruspini, entro fine giugno». Le novità seguono il nuovo cronoprogramma di Rfi (Rete ferroviaria italiana) per il raddoppio della linea Bergamo-Ponte, slittato di circa un anno rispetto alle previsioni iniziali, con conclusione stimata a fine 2027. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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