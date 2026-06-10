Dal 12 al 14 giugno, nella parrocchia di San Modesto, nel Rione Libertà, si svolgono le celebrazioni del Corpus Domini. La comunità partecipa a messe, processioni e momenti di adorazione eucaristica. Le strade del quartiere sono decorate con fiori e drappi, mentre i fedeli si riuniscono per pregare e condividere la tradizione religiosa. La manifestazione si svolge in modo ordinato e partecipato.

La comunità parrocchiale di San Modesto si prepara a vivere con intensa partecipazione la solennità del Corpus Domini, attraverso un ricco programma di celebrazioni liturgiche e momenti di adorazione eucaristica che accompagneranno i fedeli da giovedì 11 a domenica 14 giugno.Il Triduo si aprirà giovedì 11 giugno alle ore 18.30 con la Santa Messa presieduta da Mons. Pietro Florio, cui seguirà alle ore 21.00 l’Adorazione Eucaristica sotto le stelle, in un clima di raccoglimento e preghiera. Venerdì 12 giugno, alle ore 18.30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da Mons. Franco Iampietro; al termine avrà luogo l’Esposizione e l’Adorazione Eucaristica, che si protrarrà fino alle ore 24. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, la parrocchia di San Modesto celebra il Corpus Domini tra fede e tradizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Culto del 01-03-2026 Pastore Massimiliano Granata

Notizie e thread social correlati

Melizzano celebra il Corpus Domini con una straordinaria Infiorata: arte, fede e comunità protagonisteA Melizzano si è svolta la nona edizione dell’Infiorata del Corpus Domini, evento che ha visto la creazione di disegni colorati lungo le strade del...

Gandino festeggia il corpus domini tra arte, tradizione e sete prezioseLa processione del Corpus Domini si terrà domenica 7 giugno alle 10 nella comunità di Gandino.

Argomenti più discussi: La comunità parrocchiale di San Modesto si prepara a vivere con intensa partecipazione la solennità del Corpus Domini; AORN San Pio, il 17 giugno Open Day sull’emicrania: visite e consulenze gratuite.

Benevento, tutto pronto per la Festa di San Modesto al Rione Libertà: ecco i programmi religioso e civileLa comunità parrocchiale di San Modesto si prepara a vivere con intensa partecipazione la solennità del Corpus Domini, attraverso un ricco programma di celebrazioni liturgiche e momenti di adorazione ... ntr24.tv

Giornata del malato: Benevento, stasera la messa presieduta da mons. Accrocca nella parrocchia di San ModestoOggi, mercoledì 11 febbraio, anche la Chiesa beneventana è chiamata a vivere, nella dimensione locale, la XXXIV Giornata mondiale del malato. Infatti, a cura dell’Ufficio diocesano per la Pastorale ... agensir.it