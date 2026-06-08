Melizzano celebra il Corpus Domini con una straordinaria Infiorata | arte fede e comunità protagoniste

A Melizzano si è svolta la nona edizione dell’Infiorata del Corpus Domini, evento che ha visto la creazione di disegni colorati lungo le strade del paese. La manifestazione ha coinvolto numerosi membri della comunità e ha attirato visitatori da altre aree. La processione religiosa si è svolta nel pomeriggio, accompagnata dall’arte delle composizioni floreali disposte a terra. L’evento si è concluso con un momento di preghiera condiviso.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Chi si prende cura di coloro che curano?... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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