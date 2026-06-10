Bellucci | Fritz o Landaluce? Mi concentrerò sul mio miglior tennis

Notizia in breve

Mattia Bellucci ha dichiarato che si concentrerà sul suo miglior tennis, senza specificare se affronterà Fritz o Landaluce. Il giocatore ha confermato di sentirsi a suo agio sui campi in erba e di essere in un buon momento di forma. Non sono stati annunciati dettagli sui prossimi incontri o avversari ufficiali. Bellucci ha sottolineato la sua attenzione a mantenere alta la concentrazione e a giocare al massimo delle sue possibilità.