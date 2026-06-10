Bellucci | Fritz o Landaluce? Mi concentrerò sul mio miglior tennis
Mattia Bellucci ha dichiarato che si concentrerà sul suo miglior tennis, senza specificare se affronterà Fritz o Landaluce. Il giocatore ha confermato di sentirsi a suo agio sui campi in erba e di essere in un buon momento di forma. Non sono stati annunciati dettagli sui prossimi incontri o avversari ufficiali. Bellucci ha sottolineato la sua attenzione a mantenere alta la concentrazione e a giocare al massimo delle sue possibilità.
Mattia Bellucci conferma il suo buon momento e ribadisce di trovarsi a proprio agio sui campi in erba. Il giocatore italiano, negli ottavi di finale del torneo di Stoccarda, doma il tedesco Yannick Hanfmann 7-5 6-7(4) 6-2 al termine di una battaglia durata due ore e trentuno minuti. Il tennista lombardo approda così ai quarti di finale, turno in cui affronterà il vincente dell’incontro tra l’americano Taylor Fritz, testa di serie numero due, e lo spagnolo Martin Landaluce. Al termine dell’incontro Mattia Bellucci ha commentato la sua prestazione ai microfoni dell’ATP. I l commento alla bella prestazione odierna che conferma il positivo esordio nel torneo: “ Sono molto felice per la mia vittoria di oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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