Secondo le indagini, la showgirl argentina avrebbe causato due incidenti stradali con la propria auto, provocando cinque feriti lievi, e non si sarebbe fermata per offrire aiuto. La stessa ha pubblicato sui social un messaggio in cui scrive: «Il meglio deve ancora venire». La procura ha aperto un’indagine per omissione di soccorso, mentre le autorità stanno verificando le circostanze dell’accaduto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Rodríguez avrebbe provocato due incidenti stradali con tre feriti lievi e non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Due testimoni l'avrebbero fotografata mentre era alla guida del suo suv e, secondo quanto emerso, avrebbero anche immortalato la targa del veicolo. Dopo il clamore delle scorse settimane arriva così il primo atto formale della vicenda. Alla showgirl argentina è stata ritirata la patente e il suo nome compare in un fascicolo aperto dalla Procura di Milano. L’accusa è omissione di soccorso. L’indagine, avviata in seguito a una segnalazione della polizia locale, è arrivata sul tavolo della pm Maria Cristina Ria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Belén Rodríguez, l'indagine per omissione di soccorso e quel messaggio sui social: «Il meglio deve ancora venire»

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Belén Rodríguez sotto inchiesta per omissione di soccorso dopo incidenti a Milano

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