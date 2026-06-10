Belen Rodriguez l’avvocato smentisce | Nessuna omissione di soccorso

L’avvocato di Belen Rodriguez ha dichiarato che la showgirl non è indagata per omissione di soccorso. La smentita è arrivata mercoledì 10 giugno, in risposta alle notizie che circolavano nelle ultime ore. Nessuna informazione ufficiale ha confermato l’apertura di un’indagine nei confronti della showgirl.

L’avvocato Giuseppe Russo, legale di Belen Rodriguez, è intervenuto mercoledì 10 giugno per smentire categoricamente le notizie circolate nelle ultime ore secondo cui la showgirl sarebbe indagata per omissione di soccorso. Il professionista ha rilasciato una nota ufficiale all’agenzia Ansa per chiarire la posizione della sua assistita. “In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni lievi incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso”, ha dichiarato l’avvocato Russo nella nota stampa. Il legale ha espresso particolare perplessità per alcuni dettagli apparsi sulla stampa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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