Belen Rodriguez indagata gli incidenti con l’auto prima del ricovero e le accuse Parla l’avvocato | Su di lei girano falsità

La showgirl argentina Belen Rodriguez è stata indagata in relazione a due incidenti stradali avvenuti prima del suo ricovero. Secondo quanto si è appreso, ci sono accuse di omissione di soccorso, ma il suo avvocato ha dichiarato che circolano false informazioni sulla sua posizione. L’avvocato ha diffuso una nota all’agenzia di stampa, negando le accuse e precisando che la sua assistita non ha commesso reati. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze degli incidenti.

L’avvocato Giuseppe Russo, legale della showgirl argentina Belen Rodriguez, ha diffuso una nota all’ANSA smentendo che la sua assistita abbia commesso il reato di omissione di soccorso. «In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni (lievi) incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso», si legge nel comunicato. Il legale ha anche espresso sconcerto per la comparsa, in alcuni articoli, del nome del pubblico ministero titolare del fascicolo: una circostanza che, ha sottolineato Russo, solo gli inquirenti, l’indagata e il difensore potrebbero conoscere. 🔗 Leggi su Open.online

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Belen Rodriguez Nuove Accuse e Sviluppi Legali

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