Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 13 al 19 giugno? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv a stelle e strisce promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo Finn, che dopo aver trovato la moglie tenta di liberarla. Nel frattempo Baker e una squadra di poliziotti danno la caccia a Luna. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Finn trova Steffy. Finn riesce a rintracciare la moglie Steffy, tenuta prigioniera da Luna all’interno dell’edificio abbandonato. La giovane Forrester è provata ma viva, e il medico tenta di forzare il lucchetto con il quale Luna ha chiuso la gabbia, che però fatica a cedere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 13 al 19 giugno 2026: Finn trova Steffy, la polizia da la caccia a Luna

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Beautiful Anticipazioni Dal 12 Al 17 Gennaio 2026: Steffy Affronta Sheila!

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