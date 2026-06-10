Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 10 giugno 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Finn è rimasto alquanto sorpreso quando Bill gli ha raccontato che Luna lo ha baciato più volte da quando stanno vivendo da soli. Poppy intanto è ancora in carcere nonostante sia innocente. La tensione sarà sempre più papabile a causa della sparizione di Steffy, i familiari infatti continueranno a chiedersi come mai abbia deciso di non far sapere a nessuno come sta e dove si trova. Dopo aver notato lo strano comportamento di Luna e aver scoperto che ha baciato Bill Finn sarà sempre più convinto che c'entri qualcosa con la scomparsa della moglie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 10 giugno 2026: aumentano i sospetti di Finn su Luna, Li non gli fa cambiare idea

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