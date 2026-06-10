Beatrice morta a 2 anni a Bordighera Emanuela Aiello potrà lasciare il carcere per il funerale della figlia | Voglio esserci

Da today.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emanuela Aiello potrà uscire dal carcere per partecipare ai funerali della figlia Beatrice, deceduta a 2 anni nel febbraio 2026. La decisione è stata presa per permetterle di essere presente all’ultimo saluto. La donna ha espresso il desiderio di esserci al funerale.

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Emanuela Aiello potrà lasciare il carcere per poter assistere ai funerali della figlia Beatrice, morta a 2 anni nel febbraio 2026. La madre è indagata, insieme al compagno Emanuel Iannuzzi, per maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola. La zia di Beatrice chiede l'affido delle due. 🔗 Leggi su Today.it

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Beatrice morta a Bordighera, la madre Emanuela ha chiesto e ottenuto, di partecipare ai funerali

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