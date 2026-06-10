Beatrice morta a 2 anni a Bordighera Emanuela Aiello potrà lasciare il carcere per il funerale della figlia | Voglio esserci
Emanuela Aiello potrà uscire dal carcere per partecipare ai funerali della figlia Beatrice, deceduta a 2 anni nel febbraio 2026. La decisione è stata presa per permetterle di essere presente all’ultimo saluto. La donna ha espresso il desiderio di esserci al funerale.
Emanuela Aiello potrà lasciare il carcere per poter assistere ai funerali della figlia Beatrice, morta a 2 anni nel febbraio 2026. La madre è indagata, insieme al compagno Emanuel Iannuzzi, per maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola. La zia di Beatrice chiede l'affido delle due. 🔗 Leggi su Today.it
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Beatrice morta a Bordighera, la madre Emanuela ha chiesto e ottenuto, di partecipare ai funerali
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