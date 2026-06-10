Durante una vacanza in Sicilia, Beatrice Arnera è stata fotografata con un pancino sospetto, mentre si trovava in compagnia di Raoul Bova. Le immagini mostrano la donna con abiti che evidenziano un possibile stato di gravidanza, tra baci e abbracci con l’attore. Non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Le fotografie sono state pubblicate sui social network e hanno generato speculazioni sulla possibile attesa di un bambino.

Raoul Bova diventa papà per la quinta volta? La sua compagna, Beatrice Arnera, è stata immortalata in bikini con forme sospette Beatrice Arnera è incinta di Raoul Bova? E' la domanda che si pongono tutti i fan da quando hanno iniziato a circolare alcune foto in cui l'attrice appare in bikini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Beatrice Arnera incinta di Raoul Bova? Tra baci e abbracci, spunta un pancino sospetto durante la vacanza in Sicilia

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Quell'ultimo bacio fra Andrea Pisani e Beatrice Arnera

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