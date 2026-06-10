Beatrice Arnera incinta di Raoul Bova? Tra baci e abbracci spunta un pancino sospetto durante la vacanza in Sicilia

Da ilgiornaleditalia.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una vacanza in Sicilia, Beatrice Arnera è stata fotografata con un pancino sospetto, mentre si trovava in compagnia di Raoul Bova. Le immagini mostrano la donna con abiti che evidenziano un possibile stato di gravidanza, tra baci e abbracci con l’attore. Non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Le fotografie sono state pubblicate sui social network e hanno generato speculazioni sulla possibile attesa di un bambino.

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