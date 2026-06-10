La stagione della pallacanestro italiana si conclude con Milano e Venezia che si sfidano per lo Scudetto, dopo aver superato le semifinali contro Brescia e Bologna. L’Olimpia Milano parte con il ruolo di favorita, mentre la Reyer Venezia si presenta pronta alla finale. La serie finale inizierà domani, con le due squadre che si contendono il titolo nazionale.

La stagione della pallacanestro italiana è arrivata al suo ultimo atto. Da domani comincia la corsa allo Scudetto e a contenderselo saranno l’Olimpia Milano e la Reyer Venezia, che hanno ribaltato il fattore campo nelle loro rispettive semifinali contro Brescia e Bologna. Se da una parte la presenza di Milano non è una sorpresa, visto il ruolo da favorita della squadra di Peppe Poeta; sicuramente cambia il discorso per una Reyer che ha saputo eliminare i campioni in carica della Virtus, conquistando così la terza finale della sua storia. Un cammino quasi immacolato quello dell’Olimpia verso questa finale Scudetto. Infatti Milano ha perso solo una partita finora nei Playoff, la gara-2 in casa di Brescia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket, Milano e Venezia si contendono lo Scudetto. Olimpia favorita, ma la Reyer è pronta

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